Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 18'inin dün yakalandığı belirtildi. Firari durumda bulunan 6 şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla "müstehcenlik" ile "fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işledikleri değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, ekipler dün düzenlenen operasyonla 18 şüpheliyi gözaltına aldı.