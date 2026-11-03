İzmir'de bir grup gencin palmiye ağacını ateşe vererek önünde fotoğraf çektirmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Yanan ağacın önünde poz veren gençlerin, olayı alkışlarla kutladığı anlar kısa sürede yayıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından vatandaşlar, okul bahçesinde yaşandığı iddia edilen olayın sorumlularının bulunması gerektiğini belirtti. Çok sayıda kullanıcı, sosyal medya üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesini ve gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını istedi.

Olayla ilgili gençlerin kimliklerinin tespit edilip edilmediğine ve herhangi bir resmi işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin ise paylaşılan bilgilerde henüz açıklama yer almadı.