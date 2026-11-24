İzmir’de acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan ambulansın ilerlemesi, yol kenarına park edilen araçlar nedeniyle zorlaştı.

KORNA ÇALINCA TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre ambulans sürücüsü, yolun açılması için korna çaldı. Bunun üzerine çevrede bulunan bir kişiyle sürücü arasında tartışma yaşandı.

10 DAKİKA SONRA YENİDEN KARŞILAŞTILAR

İlk tartışmanın üzerinden yaklaşık 10 dakika geçtikten sonra yeniden hasta almaya çıkan ambulansın sürücüsü, kırmızı ışıkta beklediği sırada aynı kişiyle karşılaştı.

AMBULANSIN CAMINI KIRIP ŞOFÖRÜ DARBETTİ

Saldırgan ambulansa yönelerek aracın camını kırdı, ardından ambulans şoförünü defalarca darbetti.

“AMBULANSIN GEÇ GİTMESİNİN SORUMLUSU KİM OLACAK?”

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol olayın ardından açıklama yaptı. Trafikte bazı sürücülerin ambulansların geçişini engellediğini, bazı vatandaşların ise ambulansın içinde hasta olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kabini açmaya çalıştığını ifade eden Doğruyol, ambulansların hız sınırı nedeniyle trafik cezasıyla karşılaşabildiğine de dikkat çekti.

Ambulans sürücülerinin görevlerinin yalnızca hastayı olay yerinden hastaneye ulaştırmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Doğruyol, hastayı hastaneye bırakan ekiplerin görev bölgelerine mümkün olan en kısa sürede dönmesi gerektiğini belirtti.

Trafik cezaları konusunda yaşanan sorunlara ilişkin Doğruyol, “Öncelikle belirtelim ki elbette ambulans kullanan bazı arkadaşlarımız kuralların dışında, tehlikeli araç kullanıyor olabilir. Trafik cezaları, araç kullananların ve karşı tarafın can ve mal güvenliğini korumak için vardır. Ancak can kurtarmak için vakaya giden, hastayı hastaneye bıraktıktan sonra en hızlı şekilde görev yaptığı bölgeye dönmek zorunda olan ambulansa neden ceza yazılır? Bölgesinde bir vatandaş kalp krizi geçirse, saniyelerin önemli olduğu bir durumda ambulansın geç gitmesinden dolayı vatandaş hayatını kaybetse sorumluluk kimdedir?” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR GEREKÇE AMBULANSA SALDIRMAYI HAKLI ÇIKARMAZ”

Ambulans çalışanlarıyla vatandaşlar arasında yaşanan tartışmaların bazı kişilerde yanlış bir algı oluşturduğunu belirten Doğruyol, bu durumun ambulanslara yönelik saldırıları haklı göstermeyeceğini söyledi.

“Maalesef yaşanan tartışmalar, kendini bilmez bazı vatandaşların da algısını değiştirmekte ve ambulanslara saldırmayı kendilerinde hak görmektedirler" diyen Doğruyol, "Hiçbir gerekçe, ışıkta bekleyen ambulansa saldırmayı haklı çıkarmaz" şeklinde konuştu.