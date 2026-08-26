Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Seferihisar'ın Mersin Alanı Mahallesi'ndeki İpek Kum Halk Plajı'nda 3 Temmuz'da meydana gelen ve anne ile kızına hakaret edildiği iddia edilen olayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, olay günü 52 yaşındaki şüpheli İ.A.'nın, plajda bulunan A.A. ve kızı S.G.'nin yanına gittiği belirtildi. İ.A.'nın anne ve kızına "Buraya para ödediniz mi?" diye sorduğu, A.A. ve S.G.'nin ise bu soruya "Hayır" yanıtını verdiği aktarıldı.

"DEFOL GİT, YALLAH" DEDİ

İddianamede, anne ve kızının verdiği yanıtın ardından İ.A.'nın mağdurlara yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı belirtildi.

Şüphelinin olayın devamında eliyle çeşitli işaretlerde bulunduğu ve başörtülü olan S.G.'ye yönelik "Defol git, hadi yallah" diye bağırdığı kaydedildi.

İ.A.'nın bununla da yetinmediği, S.G.'nin oturduğu plaj sandalyesini ittiği ve sandalyenin yere düşmesine neden olduğu ifade edildi.

"BURALAR BİZİM" DİYE BAĞIRDI

İddianamede, şüphelinin olay sırasında bağırmaya devam ettiği ve mağdurlara yönelik "Sen kimsin lan, buralar bizim lan" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Savcılık, olayın mağdurların din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle kamuya arz edilmiş bir hizmetten yararlanmasının engellenmesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine vardı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan İ.A. hakkında, "din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İ.A.'nın tutukluluk hali devam ederken, yargılama sürecinde mahkemenin vereceği karar bekleniyor.