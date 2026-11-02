Olay, dün Yeşillik Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan M.Y. (26) yönetimindeki otomobil, denetim yapan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.
Araçta yapılan aramada, teybin arka kısmına gizlenmiş 20 ayrı paket içerisinde toplam 9,09 gram kokain ele geçirildi. Aramada ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 bin TL nakit para bulundu.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alınırken, hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli işlem başlatıldı.