İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Eski Mordoğan Mahallesi’nde birkaç gün önce gece saatlerinde silah sesleri duyuldu. Ormanlık alandan gelen sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emel Durnagöl (29) ile Eyüp Durnagöl (43)

Ekipler, baba Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yunus Durnagöl’ü (14) silahla öldürülmüş halde buldu. Baba ve oğlunun cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için başlatılan soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Emel Durnagöl (29) ile Eyüp Durnagöl (43)

MİRAS İDDİASIYLA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Sabah gazetesinin haberine göre, cinayet soruşturması kapsamında Eyüp Durnagöl’ün ikinci eşi Emel Durnagöl (29), çiftin 1,5 aylık bebeğinin bakıcısı Nazlı Kurşun (20) ve Kurşun’un erkek arkadaşı Hüseyin Kar tutuklandı.

Nazlı Kurşun (20)

İddiaya göre Emel Durnagöl, bakıcı Nazlı Kurşun ve onun sevgilisiyle birlikte eşinin mirasını ele geçirmek amacıyla cinayet planı yaptı. Soruşturma kapsamında ortaya atılan bu iddialara ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Hüseyin Kar

BAKICI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturmada en dikkat çekici ayrıntılardan biri, bebek bakıcısı Nazlı Kurşun’un ifadesi oldu. Kurşun’un ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Bakıcının ayrıca olayın ardından sevgilisi Hüseyin Kar’ın tüfeği parçalayarak çöpe attığını söylediği belirtildi.

Yunus Durnagöl’ün (14)

"BARIŞMAK İÇİN 1 MİLYON 650 BİN LİRA İSTEDİ"

Eyüp Durnagöl’ün ağabeyi Hüseyin Durnagöl, kardeşi ile Emel Durnagöl’ün 3,5 yıldır evli olduğunu anlattı. Emel Durnagöl’ün ilçedeki bir emlakçıda çalışırken kardeşiyle tanışıp evlendiğini söyleyen ağabey, kardeşinin eşini para düşkünü olarak nitelendirdi.

Hüseyin Durnagöl

Geçen yıl çift arasında yaşanan bir tartışmanın ardından barışma şartı olarak 650 bin lira değerinde takı ve 1 milyon lira nakit para istendiğini öne süren Hüseyin Durnagöl, toplam talebin 1 milyon 650 bin liraya ulaştığını ifade etti.

“BANKA HESABINDAKİ PARAYI VE KASADAKİ TAPULARI GÖRMÜŞ OLMALI”

Kardeşi ile eşinin yaklaşık bir yıl ayrı yaşadığını belirten Hüseyin Durnagöl, bu süreçte Emel Durnagöl’ün kardeşine ait kahvehaneleri şikâyet ederek kapattırdığını ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını iddia etti. Evlilikleri boyunca sorunlar yaşandığını söyleyen ağabey, kardeşinin tüm itirazlara rağmen eşini sevdiğini ve evlendiğini belirterek, “Resmen cinayet geliyorum dedi” ifadelerini kullandı.

Eyüp Durnagöl’ün banka hesabında yüklü miktarda para bulunduğunu ve kasasında tapularının olduğunu öne süren ağabey, cinayetin bu varlıkları ele geçirmek amacıyla planlandığını iddia etti. Hüseyin Durnagöl, “Bence Emel o parayı gördü ve bu cinayeti planladı. Eyüp’ün kasasında duran tapuları da fark etti. Bu malları ve paraları ele geçirmek için bunu yaptılar” dedi.