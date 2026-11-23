İzmir’in Karaburun ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda 43 yaşındaki Eyüp Durnagöl ile 14 yaşındaki oğlu Yusuf Durnagöl, av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, dün gece Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgeden yükselen silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDILAR

Ormanlık alanda arama ve inceleme çalışması yapan jandarma ekipleri, bölgede kahvehane işlettiği ve besicilik yaptığı öğrenilen Eyüp Durnagöl ile 14 yaşındaki oğlu Yusuf Durnagöl’ü kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, baba ile oğlunun av tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından baba ve oğlun cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, çifte cinayetin fail ya da faillerini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.