İzmir'in Buca ilçesi Efeler Mahallesi'nde 10 Mart'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgaya dair görüntülerde, iki grup arasında başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi, bıçaklanan İsmail Kaan D'nin birkaç adım attıktan sonra yere yığılması yer alıyor.
Görüntülerde çevredeki vatandaşların yaralıya yardımcı olmaya çalışması da bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
Efeler Mahallesi'nde 10 Mart'ta iki grup arasında laf atma gerekçesiyle çıkan kavgada C.K.Ö, İsmail Kaan D. ile yanındaki M.D. ve K.A.K'yi bıçakla yaralamış, İsmail Kaan D. hayatını kaybetmişti.
Polis ekiplerince yakalanan zanlı C.K.Ö. tutuklanmış, beraberindeki C.P. (27) ve İ.A. (19) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.