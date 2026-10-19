Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamayla YENİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Siyasi yaşamı boyunca önceliğinin Karaburun'a ve ilçe halkına hizmet etmek olduğunu belirten Erdoğan, aldığı kararın belediye başkanlığı görevine ve ilçeye karşı sorumluluklarına herhangi bir etkisinin olmayacağını ifade etti.

GÖREVİNE BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEK

İstifa kararını kamuoyuyla paylaşan Erdoğan, bundan sonraki süreçte Karaburun Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi yaşamım boyunca, hangi görevde bulunursam bulunayım, önceliğim her zaman Karaburun’a ve hemşehrilerime hizmet etmek oldu.

Halkımızın iradesine duyduğum saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını bütün sorumluluklarımın üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğim.

Gelinen noktada, yaptığım değerlendirmeler sonucunda YENİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım."

"KARABURUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Partisinden ayrılmasının Karaburun'a yönelik hizmet anlayışında bir değişikliğe neden olmayacağını vurgulayan Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu kararım, Karaburun’a olan bağlılığımda, hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumlulukta ve ilçemizin geleceği için çalışma kararlılığımda herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir.

Karaburun Belediye Başkanı olarak görevime bağımsız şekilde devam edeceğim."

"TÜM HEMŞEHRİLERİMİN BELEDİYE BAŞKANI OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin çalışmalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizim için esas olan, Karaburun’un ihtiyaçları, hemşehrilerimizin beklentileri ve ilçemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin belediye başkanı olmaya, Karaburun için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim."

Erdoğan, istifasının gerekçelerine ilişkin ise ayrıntılı bir açıklamada bulunmadı.