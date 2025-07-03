İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer yönlendirildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ALEVLER GAZİEMİR İLÇESİNE ULAŞTI

Buca'da çıkan orman yangınında rüzgarın da etkisiyle alevler Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangın sebebiyle İzmir Aydın Otoyolu, havalimanı Kavşağı-Kısıkköy mevkii arası iki istikamette ayrıca otoyol havalimanı gişelerden Buca Kavşağı arası iki istikamette trafik akışına kapandı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Buca'da çıkan ve 2 kişinin gözaltına alındığı yangının çıkış sebebi belli oldu. Şüphelilerin spiral makinesiyle çalışırken makineden çıkan kıvılcımların bölgede bulunan çöplere sirayet ettiği, oradan da rüzgarın etkisiyle ormana yayıldığı öğrenildi. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle 3 ilçenin sınırlarına kadar yayıldı.