Blok3’ün İzmir Arena’da verdiği konser, binlerce kişinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bilet almayan bazı vatandaşların da konser alanı çevresine gelmesiyle bölgede hareketlilik arttı. Yoğunluk nedeniyle Anadolu Caddesi’nde trafik adeta felç oldu.
BİLETİ OLMAYANLAR DA KONSER ALANINA AKIN ETTİ
Konseri takip etmek isteyen ancak bilet alamayan bazı vatandaşlar da İzmir Arena çevresinde toplandı. Biletsiz şekilde konseri dışarıdan takip etmeye çalışan kişiler kameralara yansıdı.
ANADOLU CADDESİ’NDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI
Konser nedeniyle bölgeye gelen araçların oluşturduğu yoğunluk, Anadolu Caddesi’ndeki trafiğe de yansıdı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşım bir süre güçlükle sağlandı.