İzmir'in Buca ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada arkadaşı Eren Karaman'ı tabancayla yaralayan Ferhat D., tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Ferhat D., kendisine borcu bulunduğunu iddia ettiği arkadaşı Eren Karaman ile 687/1 Sokak'ta buluştu.
İkili arasında çıka tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga esnasında Ferhat D. yanında taşıdığı tabancayla Karaman'ı göğsünden ağır yaralayıp, kaçtı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAMYONETLE KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Ferhat D.'nin yeri tespit edildi.
Torbalı'da bir köy evinde saklandığı tespit edilen Ferhat D., polisin operasyonuyla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ferhat D. adliyeye sevk edildi.
Ferhat D. tutuklanırken, olaydan sonra kamyonetle kaçıp Torbalı'da bir arkadaşının evine gittiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan Karaman'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.