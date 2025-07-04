İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 Temmuz Salı günü operasyon düzenlenmişti.

Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 137 kişinin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVKLER YAPILDI

Dün öğlen saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Binası’nda, akşam saatlerine kadar ifadesi alınan Tunç Soyer de ifade işlemlerinin sona ermesinin ardından bugün sabah saatlerinde Bayraklı’da bulunan İzmir Adliyesi’ne sevk edildi.

Soyer’in önce sağlık kontrolüne götürüldüğü ve sağlık raporu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkinin gerçekleştirildiği ifade edildi. Soyer’in adliyeye, eski Adli Tıp girişinden alındığı kaydedildi.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Soyer ve 136 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında Soyer'in de bulunduğu 99 kişi için tutuklama talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle "yolsuzluk" yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu öğrenilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 137 şüpheli yakalanmıştı.