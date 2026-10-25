İzmir’in Buca ilçesinde çamur depolama alanına düşen bir köpek mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin özenli çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan köpek, ardından yıkanarak temizlendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurtarılan köpeğe “Şanslı” adının verildiğini duyurdu.

Şanslı’nın veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındığını belirten Çiftçi, köpeğin bakım ve tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Çiftçi, açıklamasında her canlının kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayarak, Şanslı’nın kurtarılmasında görev alan ekiplere teşekkür etti.

Bakan Çiftçi, başta AFAD ekipleri olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve veteriner ekiplerinin özverili çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.