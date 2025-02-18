İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kavşakta yolcu minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesi İzmir-İstanbul Otobanı yan yolda seyir halinde bulunan 65 yaşındaki H.Y. idaresindeki 35 PGH 24 plakalı yolcu minibüsü ile 22 yaşındaki M.E.Y. yönetimindeki 35 CIE 319 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüs şoförü H.Y. ve yolcular D.K., F.D., Ş.B., B.M.Y., Ş.C., M.Ö, F.G. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.