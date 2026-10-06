İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından kent ayağa kalktı. Saat 19.00'da başlayan eylemde vatandaşlar ellerindeki döviz ve pankartlarla Cemil Tugay'a yönelik tepkilerini sloganlarla dile getirdi. DÜN DE PROTESTO VARDI Tugay'ın AKP'ye katılacağı yönündeki iddiaların ardından İzmir'deki protestolar pazartesi günü (dün) başlamıştı. Dünkü protestolara polis müdahale Yeni Parti İzmir İl Başkanlığı da bugün, "İzmir bunu unutmaz" sloganıyla çarşamba günü saat 19.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelineceğini duyurmuştu. Açıklamada, "İzmirlinin oyları sizin şahsi oylarınız değildir. Aydınlık ve cumhuriyetçi İzmir halkı bunu unutmaz!" ifadelerine yer verilmişti.

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