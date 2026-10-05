İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından protesto düzenlendi.
"Çağdaş demokrasiye, Cumhuriyete ve kentimize sahip çıkıyoruz" çağrısıyla düzenlenen eylem için vatandaşlar Alsancak'taki ÖSYM Binası önünde toplandı.
Eylem öncesinde polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı ve cadde trafiğe kapatıldı.
Yapılan görüşmelerin ardından vatandaşların slogansız ve pankartsız şekilde, beşer kişilik gruplar halinde yürümesine izin verildi.
SLOGAN ATANLARA MÜDAHALE
Yürüyüş sırasında bazı vatandaşların slogan atması üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu.
Eylem, vatandaşların Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne ulaşmasının ardından devam etti.
CEMİL TUGAY AKP'YE GEÇECEK Mİ?
Protestonun düzenlenmesinde, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın ardından Cemil Tugay'ın da AKP'ye katılacağı iddia ediliyor.