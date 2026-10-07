İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçmesinin ardından kentte protesto çağrıları yapılırken, İzmir’in simge meydanlarında geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet Meydanı ile Konak Atatürk Meydanı polis barikatlarıyla çevrilirken, çok sayıda TOMA da Cumhuriyet Meydanı çevresinde konuşlandırıldı.
TABUTLU PROTESTO
Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasını taşıdıkları tabutla protesto etmek isteyen vatandaşlara polis izin vermedi.
POLİS ABLUKASI
Binlerce yurttaş, YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nın çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı’ndaki il başkanlığı binası önünde toplandı. Halk yürüyüş yapmak isterken polis barikat kurdu.