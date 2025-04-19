Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Son beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden, sadece Galatasaray’ı yenebilen Beşiktaş, Süper Lig’deki son 10 maçını kazanamayan Göztepe’ye konuk oluyor. Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarına katılım yarışı için kritik maçta Uduokhai, Zaynutdinov, Ricardo ve Muçi sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Günok, Ersin, Masuaku, Semih ve Immobile sarı kart ceza sınırında.

Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor.

İKİ MAÇI GÖZTEPE KAZANDI

Beşiktaş ile Göztepe arasında bu sezon oynanan iki mücadeleyi de İzmir ekibi kazandı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada 2-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, daha sonra kalesinde 4 gol görerek sahadan puansız ayrılmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de eşleşen iki ekibin yine İstanbul'daki karşılaşmasında 1-0'lık üstünlüğü eline alan Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından Göztepe, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.