Kavurucu sıcakların gelmesiyle beraber vatandaşlar serinlemenin adresini havuzda ya da denizde buldu. Havuz hizmeti veren pek çok işletme de yeni fırsatlar sunmaya başladı. Vatandaşlar uygun fiyatlı hizmet almak istedi ancak hijyen kuralları pek de dikkate alınmadı.

O GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İzmir’de uygun fiyatlı hizmet veren Aquapark'taki yoğunluk görüntülendi. O görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Havuzdaki insan yoğunluğu ve hijyen kurallarının hiçe sayılması pek çok kullanıcının tepkisine neden oldu. Havuzdaki yoğun görüntü Çin'i adeta aratmadı. Kullanıcılar gözlerine inanamadı, yorum yağdırdı.

GİRİŞ ÜCRETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Aquapark'a giriş ücretleri de ortaya çıktı. İşletmenin ücretleri 800 liradan başladığı öğrenildi.

İŞLETMEDEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Tepki ve yorumlar peş peşe gelince işletme tarafından kalabalığa ve hijyen kurallarına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada cankurtaranların havuzda hizmet verdiği ve kalabalığın ise 'normal' olduğu belirtildi. Söz konusu açıklama şöyle oldu: