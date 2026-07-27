İzmir'in Buca ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde yer alan ve zamanla çöplüğe dönüşen boş bir arazide öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araziden yükselen alevleri ve yoğun dumanı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevrede görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

ESNAF KALICI ÇÖZÜM İSTEDİ

Bölgede faaliyet gösteren mobilyacı esnafı, aynı noktada hemen her gün benzer yangınların meydana geldiğini dile getirerek çöplüğe dönüşen arazinin temizlenmesini ve alanda kalıcı önlemlerin alınmasını talep etti. Ekipler, yangının çıkış sebebini netleştirmek amacıyla inceleme başlattı.