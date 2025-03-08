İzmir'in Menderes ilçesinde Suriye uyruklu Abdurrezzak El-Halil (19), 4 Mart'ta şüphe üzerine takip ettiği annesinin, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Hakan Özcan (39) ile minibüste buluştuğunu gördü.
MİNİBÜSTEN İNDİRİP KAMAYLA SALDIRDI
Abdurrezzak El-Halil, bunun üzerine minibüsten indirdiği Özcan'a kamayla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık personeli, 13 kez bıçaklanan Hakan Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, A.H'yi suç aletiyle yakaladı.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde, Özcan'ı annesiyle görüştüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrezzak El-Halil tutuklandı.