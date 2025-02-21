İzmir'in Konak ilçesinde 34 yaşındaki M.A., borç- alacak nedeniyle tartıştığı 49 yaşındaki diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’i tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. M.A., vurduğu Emrah Düşmez’in kanlar içerisindeki videosunu çekip, Düşmez’in annesine gönderdi.

Alınan bilgiye göre İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde diş hekimi olduğu öğrenilen Mehmet Emrah Düşmez’in, Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 2’nci katında bulunan dairesine iddiaya göre, aralarında borç- alacak nedeniyle husumet olan M.A. geldi.

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., tabancayla Düşmez’in başına ateş etti. Daha sonra Düşmez’in telefonunu alan şüpheli, kanlar içindeki halini videoya çekip Düşmez’in annesine gönderdi ve kaçtı.

Oğlunun vurulduğunu gören acılı anne durumu polise bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Düşmez, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede Düşmez ile ortak iş yaptıklarını, Düşmez’in kendisini dolandırıp ve zarara uğrattığını söylediği öğrenildi.