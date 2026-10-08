Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri kapalı kasa bir kamyoneti takibe aldı. Araç, kontrol noktasında durduruldu.
Kamyonetin kasasında düzensiz göçmen taşındığına ilişkin belirtiler üzerine ekipler çalışma başlattı.
DENİZ KENARINDA 37 GÖÇMEN BULUNDU
Ekiplerin Doğanbey Mahallesi’ndeki deniz kenarında, tatbikat alanı çevresinde yaptığı aramada 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmenleri taşıdığını itiraf ettiği belirtilen kamyonet sürücüsü İ.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.