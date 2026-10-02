İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

YÜKLÜ MİKTARDA İÇKİ

Ekiplerin çalışmaları sırasında Buca'daki bir depoda yüklü miktarda kaçak içki bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi.

DEPODAN BİNLERCE BANDROL VE ETİKET DE ÇIKTI

Polisin depoda yaptığı aramada 23 bin 40 şişe kaçak içkinin yanı sıra 23 bin 323 TAPDK bandrolü ve 46 bin 490 etiket ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 800 bin lira olduğu belirtildi.

2026'NIN EN YÜKSEK MİKTARLI OPERASYONU

Operasyonun, İzmir'de 2026 yılı içerisinde alkollü içki miktarı bakımından gerçekleştirilen en yüksek miktarlı operasyon olduğu bildirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.