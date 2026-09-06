Olay, Gaziemir’de meydana geldi. Berk Mustafa Lekesiztürk, 16 BMV 616 plakalı otomobiliyle yolda drift yaptı.
Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, sürücünün otomobilini bulunduğu noktada kaydırarak döndürdüğü görüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin görüntüler üzerinden yaptığı inceleme ve araştırma sonucunda drift yapan otomobil ile sürücüsünün kimliği belirlendi.
Bunun üzerine Berk Mustafa Lekesiztürk gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Lekesiztürk’e, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 146 bin TL idari para cezası uygulandı.
Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, Lekesiztürk hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye düşürme” suçundan adli işlem başlatıldı.