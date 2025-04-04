İzmir'in Çiğli ilçesinde 35 yaşındaki Necat Yorğun, sokakta önünü kestiği eski nişanlısı 39 yaşındaki Selen Sakın'ı tabancayla öldürüp, kadının 70 yaşındaki annesi Medine Serpil Kaynak'ı da ağır yaraladıktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşleyerek intihar etti.

Alınan bilgiye göre Necat Yorğun, Yeni Mahalle Mahallesi'nde önünü kestiği eski nişanlısı Selen Sakın ile Sakın'ın annesi Medine Serpil Kaynak'a, yanında bulunan tabancayla ateş etti.

Anne- kız kanlar içerisinde düşerken, aynı silahı göğsüne dayayan Yorğun, kendini de vurdu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Selen Sakın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Kaynak ile saldırgan Yorğun ise yapılan ilk mücadelenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yorğun da hayatını kaybetti.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ayrıca, 2 otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.