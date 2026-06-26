Barbaros Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın bodrum katında, Metin G’nin (66) yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından dairede yapılan incelemede bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden erkeğin cenazesi, kimliğinin kesinleştirilmesi ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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