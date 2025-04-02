CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından başlayan eylemler devam ediyor. Eylemlerin başladığı günden bu yana İzmir’de yüzlerce genç gözaltına alınırken geçtiğimiz günlerde 19 öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öğrencilerin tutuklanması kamuoyunda tepkiyle karşılanırken bugün, tutuklu gençler için yürümek isteyen öğrenciler, polis engeliyle karşılaştı.

POLİS ENGELİYLE KARŞILAŞTILAR

Alsancak ÖSYM binası önünde biraraya gelen öğrencilere, polis yürüme izni vermeyerek eylem izni olan alanlara yönlendirdi. Polisin ikazının ardından dağılarak Gündoğdu Meydanı’nda bir araya gelen öğrenciler bu alandan yapmak istedikleri yürüyüşte de polisin engeliyle karşılaştılar.

Polisin engelinin ardından öğrenciler, Gündoğdu Meydanı’nda tutuklu gençler için basın açıklaması yaptılar. Öğrenciler adına açıklamayı, Recep Anıl Gürel yaptı.

Yürüyüşlerinin engellendiğini söyleyen Gürel, şu ifadeleri kullandı:

*Bizler bugün burada öğrenciler, üniversiteli gençler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hak, hukuk ve adalet diyerek bir araya geldik. Tek amacımız, bu ülkenin gençleri olarak, son zamanlarda yaşadığımız süreçlerde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve fikirlerini esas alarak hak, hukuk ve adalet mücadelemizi sürdürmektir.

*Kıbrıs Şehitleri önünde toplandığımızda, emniyet güçleri bize yönelik bir müdahalede bulunmadı, ancak sonrasında dağıldık ve Gündoğdu Meydanı'nda yeniden bir araya geldik. Burada yapılan görüşmelerde yürüyüş yapmamıza izin verilmeyeceği, yürümek istersek müdahale edileceği bildirildi.

*Bizler de burada bulunan hiçbir arkadaşımızın gözaltına alınmasını, bir müdahaleye maruz kalmasını ya da zarar görmesini istemediğimiz için basın açıklamamızı yaparak sloganlarımızı atıp, İstiklal Marşı ile kapanış yapma kararı aldık.

“TEK GAYEMİZ, MÜCADELEMİZİN SESİNİ DUYURMAK”

Eylemlerde tutuklanan gençler için mücadelelerinin devam edeceğini belirten Gürel, şunları söyledi:

*Amacımız, bu süreçte tutuklanan 300 genç arkadaşımız başta olmak üzere, herkesin hakkını savunmak ve onların sesini duyurmaktır. 300 genç arkadaşımız bayrama cezaevinde girdi, aileleriyle mutlu bir şekilde bu sürece dahil olamadı. Bu yüzden onların her zamankinden daha güçlü sesi olmak ve burada haykırmak zorundayız.

*Bizlerin hiçbir şekilde bir kargaşa çıkarmak ya da olay yaratmak gibi bir amacı yoktur. Bulunduğumuz her alanda tek gayemiz, mücadelemizin sesini duyurmak ve bu mücadelenin bitmediğini 81 ile, tüm Türkiye’ye, 7 bölgeye aktarmaktır. Bugün burada yürüyüş yapmanın getireceği bazı riskleri göz önünde bulundurarak sizlerle bu basın açıklamasını gerçekleştiriyoruz.

*Ancak bugün olduğu gibi yarın da, Türkiye’nin dört bir yanında yüzler, binler, yüz binler ve milyonlar olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz ve asla durmayacağız.