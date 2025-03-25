İzmir Valiliği, il genelinde 21 Mart'ta başlayan toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağının 4 gün daha uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 21 Mart 2025 tarihinden itibaren uygulanan yasağın, 29 Mart 2025 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Bu kapsamda, 26 Mart’tan 29 Mart’a kadar İzmir genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Valiliğimizce alınan kararla 21.03.2025 günü saat 10:00'dan-25.03.2025 günü saat 23:59'a kadar, (5 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştı. Ancak, ilimizde huzur ve sükunu bozacak eylemlerin olması ihtimaline binaen mevcut tedbirlerin devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, ilgili mevzuat gereği olarak Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 26.03.2025 günü saat 00:00'dan- 29.03.2025 günü saat 23:59'a kadar, 4 (dört) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır" denildi.