İzmir'in Konak ilçesinde saat 22.00 sıralarında Konak Sahili'nde akılalmaz ve tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte sahilde çimlerde oturan Güney D. (44), bu sırada kendilerine laf atan kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı.

DARBETTİ, KULAĞINI ISIRIP KOPARDI

Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen şüpheli, Güney D.’ye saldırdı. Çıkan arbedede Güney D.’yi darbeden şüpheli, ardından talihsiz adamın sol kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken, kulağı kopan Güney D. acı içinde çığlıklar atarak yere yığıldı.

KOPAN KULAK PARÇASI BULUNAMADI

Çevredekilerin ve ailenin ihbarı üzerine adrese derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kulağında ciddi hasar ve doku kaybı oluşan Güney D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Polis ve aile üyeleri koptuğu anlaşılan kulak parçasını dikilme ihtimaline karşı sahilde dakikalarca aradı ancak tüm çabalara rağmen kopan parça bulunamadı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi tamamlanan yaralı Güney D., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.