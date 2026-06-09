İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Başsavcılık koordinesinde FETÖ’nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, soruşturmaların tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmelerle ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği ifade edildi.