İzmir’de 510 numaralı ESHOT otobüsünde yer verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Bir kadın yolcunun “Gavur İzmir” sözleriyle gerilim tırmanırken, tartışma kavgaya dönüştü. O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

"ESKİLER HAKLIYMIŞ, GAVUR İZMİR"

Tartışmanın tırmanmasında, bir yolcunun "Gavur İzmir" ifadesini kullanması etkili oldu.

Bu söz üzerine diğer yolcular da tartışmaya dahil oldu ve ortam gerginleşti. Şoför, kavgayı durdurmak için araya girmeye çalıştı.

Kavgada sesler yükselirken, yolcuların çoğu karşı taraftaki kişiye "Sen bize gavur diyemezsin" şeklinde tepki gösterdi.

Tartışmayı başlatan yolcu ise durumun siyasi veya dini boyutu olmadığını iddia etti.

"Ben derim, eskiler diyormuş doğruymuş. Bunun ne Erdoğan ne Müslümanlık ile ne de Atatürk ile alakası yok. Bu eskilerin söylediği bir şey" diyen yolcunun o anları kayıt altına alındı.