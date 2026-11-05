İzmir'in Torbalı ilçesinde sabaha karşı bir apartman dairesinde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Mutfakta başlayan yangında yükselen yoğun dumandan etkilenen genç anne yaşamını yitirirken, iki çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, bugün saat 03.00 sıralarında Torbalı ilçesi Yemişlik Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailenin ikamet ettiği evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dairenin içerisi yoğun dumanla kaplandı.

KOMŞULAR DUMANI FARK EDİP İHBAR ETTİ

Apartmandan sızan dumanı ve kokuyu fark eden duyarlı komşuların ihbarı üzerine adrese vakit kaybetmeksizin çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangını diğer odalara ve çevre dairelere sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü.

GENÇ ANNE TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Daireye giren ekipler, içeride bulunan ve yoğun dumandan etkilendikleri anlaşılan 23 yaşındaki anne Dılgıran Enç ile oğulları 7 yaşındaki Enver Enç ve 8 yaşındaki Aras Enç'i hızla dışarı tahliye etti. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan aileden anne Dılgıran Enç, doktorların tüm gayretlerine rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Hastanede müşahade altında tutulan Enver ve Aras Enç kardeşlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Talihsiz genç kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, itfaiye ve polis ekipleri mutfakta başlayan yangının kesin çıkış sebebini belirlemek üzere tahkikat başlattı.