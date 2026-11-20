İzmir’in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerinin gece yarısı gerçekleştirdiği operasyonda, park halindeki bir otomobilin içerisinde 54 bin 850 adet sentetik hap kapsülü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, saat 03.30 sıralarında Gaziemir ilçesi İnönü Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında mahallede park halinde bulunan bir otomobili takibe alarak araçta detaylı arama yaptı. Polis ekiplerince aracın içerisinde yapılan kontrollerde, piyasa değeri yüksek 54 bin 850 adet sentetik ecza kapsülü bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu nitelikli haplara el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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