Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 19 Temmuz Cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerine çıktı.

İzmir’de yüksek nemle birleşen 40 derecelik sıcaklık, şehirde yaşamı etkiledi.

Kentin en hareketli noktalarından Kordon, alışılmadık şekilde sakin kalırken, dışarı çıkmak zorunda olanlar sahil şeridi ve gölgeli alanlara yöneldi.

Meteoroloji, bunaltıcı sıcakların 25 Temmuz’a kadar devam edeceğini öngörüyor.

İzmir’de yaşayan Sevilcan Osmanoğlu (51), sıcak havayla başa çıkmanın zorluğuna dikkat çekti:

“İzmir zaten genelde çok sıcak. Normalde yazlığa ya da serin ülkelere gideriz, ama iş nedeniyle buradayız. Evler ve ofisler çok sıcak, kurtuluşumuz sahil oldu” dedi.

Özcan Uludağ (65) ise sahilde balık tutarken sıcaktan korunmaya çalıştığını belirtti:

“Hava çok sıcak ama deniz kenarı biraz esiyor. Şapka takıp güneşten korunarak burada vakit geçiriyoruz.”