Toplu iş sözleşmesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel-İş sendikası arasında anlaşma sağlanamazken, 5 gündür İzmir'de 23 bin işçi greve devam ediyor.



Grev kararı nedeniyle şehrin birçok bölgesinde toplanan çöp yığınlarını temizlemek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sahaya inerken, vatandaşlarla birlikte yapılan temizlik sırasında İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ve Tugay arasında tartışma yaşanmıştı.

Tugay'ı 'grev kırıcılık' yapmakla suçlayan Gül, "Koskoca 6 milyonluk bir şehrin Belediye Başkanı'nın çöp toplamasına üzülüyoruz. Orada çok şeyi neden söylemedik biliyor musunuz, utandık" ifadelerini kullandı.



'ÇÖP GÖRÜRSEM ARAYACAĞIM, BAŞKANIM GEL TEMİZLE DİYECEĞİM'



Grevin beşinci gününde İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, CHP’li Başkan Cemil Tugay’ı hedef alarak işçilere yaptığı konuşmada “Ne olduğunu bilmediğimiz zibidilerle gelmiş bizim çöpümüzü topluyor, Allah var, iyi temizlik yapıyor. Bir çöp görürsem arayacağım, başkanım gel temizle diyeceğim” ifadelerini kullandı.





Sosyal medyada tartışmalara konu olan bu sözler sonrası DİSK’li Ercan Gül hakkında şaşırtan bilgiler ortaya çıktı.



SENDİKA BAŞKANININ 58 AKRABASININ BELEDİYEDE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

OdaTv'den Gamze İşler'in haberine göre, sendika şube başkanı Ercan Gül’ün şu anda eşi dahil olmak üzere 58 akrabasının belediye iştiraklerinde çalıştığı ve bu isimlerin tamamının grevde olduğu öğrenildi.

Ercan Gül'ün Eşi D.Gül'ün büro personeli olduğu öğrenilirken, diğer akrabalarının ise ilkokul ve açıköğretim lise mezunu olduğu anlaşıldı.