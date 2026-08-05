İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kiraz ilçesi Umurlu Mahallesi'nde saat 13.10 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale etmek için saat 13.35'te Selçuk Havaalanı'ndan AT-802F tipi amfibik yangın söndürme uçağı havalandı. Uçak, su ikmali amacıyla Beydağ Baraj Göleti'ne iniş yaptı ancak su alımının ardından tekrar havalanamadı.
PİLOT TAHLİYE EDİLDİ
Pilot Mustafa Alp, arızalanan uçağı hasarsız bir şekilde gölet kıyısına ulaştırmayı başardı. Sağlık durumu iyi olan pilot uçaktan güvenle tahliye edildi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatılırken, uçağın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.