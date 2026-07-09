

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine sunulan menüde Türkiye'nin farklı yörelerinden seçilen lezzetler yer aldı. Bu özel sofrada, İzmir'in Urla ilçesine özgü coğrafi işaretli sakız enginarı da konuklara ikram edildi. Türkiye'de yıllık yaklaşık 38 bin ton enginar üretimi yapılırken, bunun yüzde 27,3'lük bölümünü karşılayan İzmir'de yetiştirilen enginarlar zirve için Ankara'ya gönderildi.

Urla'nın Kuşçular Mahallesi'nde enginar üreticiliği yapan ve NATO Zirvesi'ne ürün gönderen İlker Çapacı, üretim anlayışlarını "Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. Atadan kalma coğrafi işaretli enginar üretimi yaparken doğal koşullarda üretim yapmak için çabalıyoruz. Enginarlarımızın genel lezzeti, ata tohumu olmasıyla birlikte toprağımızın yapısı, suyumuzun kalitesi ve havamızın temizliğinden gelmektedir. Mümkün olduğu kadar eski ve atalarımızın, dedelerimizin bize öğretmiş olduğu yöntemlerle bu işi yapmaktayız" sözleriyle anlattı.

Ürünlerinin NATO Zirvesi'nde dünya liderlerinin sofralarında yer almasının gurur verici olduğunu ifade eden Çapacı, geleneksel üretim anlayışını sürdürmeye özen gösterdiklerini belirterek, "Mümkün olduğu kadar üretimde eski yöntemlere, düzgün ve kaliteli işçiliğe önem veriyoruz. O sayede bugünlere geldik. Enginar uzun süreçli bir meşakkatli bir ürün. Ağustos ve eylül ayında dikimleri başlıyor. Aralık sonu gibi yavaş yavaş kesimler başlıyor, hasat başlıyor ve bu hasat haziran sonuna kadar hava koşullarına göre devam ediyor" şeklinde konuştu.

KATKISIZ KONSERVE OLARAK DA TÜKETİCİYE ULAŞIYOR

Hasat döneminin ardından enginarın değerlendirilmeye devam edildiğini aktaran Çapacı, şu ifadeleri kullandı: "Enginarın her daim kademeli dikildiği için tazesini bulabiliyoruz ve üretebiliyoruz. Hazirandan sonra da enginarlarımız ev usulü katkısız bir şekilde konserve haline getiriliyor. NATO Zirvesi'ne de bu enginarlardan gitti. Buradan hem Türkiye'nin her şehrine hem de başta Almanya, Dubai, İngiltere olmak üzere tüm ülkelere ihracat yapıyoruz."

URLA'DA YILDA 8 MİLYONA YAKIN ENGİNAR ÜRETİLİYOR

Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Yıldız ise Urla sakız enginarının ilçeye özgü önemli bir tarımsal değer olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Urla sakız enginarı, Urla'mıza adapte olmuş yerel bir çeşidimiz. Bunun çeşit özelliği ince lif yapısıyla, yumuşak dokusuyla çok lezzetli olmasıdır. İlçemizde yaklaşık 120 üreticimiz 2 bin dekar alanda sakız enginarı üretimi yapıyor. Yılda yaklaşık 6 milyon adet ile 8 milyon adet arasında enginar üretimimiz var. Nisan ayının son günlerinde Urla Enginar Festivali yapıyoruz. Burada enginarın tanıtımını yapıyoruz. NATO zirvesinde enginarın konuk olması, Urla sakız enginarının konuşulması bizleri çok mutlu etti. Üreticilerimizi de mutlu edecektir. Bu sene yağışların bol olmasıyla birlikte rekoltemizde artış oldu. Önümüzdeki yıllarda artış bekliyoruz. NATO zirvesindeki liderlerin Urla sakız enginarı tatmış olması, yerli ve yabancı turistlerin ilçemize ilgisini artıracaktır. Zaten Ege Bölgesi'nde özellikle festival zamanı ve öncesinde sakız enginarı çok fazla tercih edilen bir çeşit."