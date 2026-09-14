İzmir'de bir doğum vakası, itfaiye paramediklerinin meslek hayatındaki en özel anlardan biri olarak kayıtlara geçti. Karşıyaka İtfaiye Grubu'ndan Erol Çıtır ve Büşra Şen Arifoğulları ile şoför Murat Ay, hastaneye nakil imkânı kalmadığı için Rabia Akkeçe'nin doğumunu evde gerçekleştirdi.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETTİM"

Doğum sancıları başlayan Rabia Akkeçe, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Paramedikler adrese ulaştığında, dört katlı binada asansör olmaması ve merdivenlerin darlığı nedeniyle annenin ve bebeğin güvenli bir şekilde indirilmesi mümkün değildi. Destek ekibi çağrılırken doğum başladı.

Durumu değerlendiren ekipler, doğumun evde gerçekleştirilmesine karar verdi. Yaklaşık 3 kilogram ağırlığında bir erkek bebek, Ahmet Can ismiyle sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Anne ve bebek, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ve daha sonra taburcu edildi.

20 yıldır paramediklik yapan Erol Çıtır, adrese geldiklerinde doğumun başladığını ve hızlı karar verilmesi gerektiğini belirtti. Çıtır, "Başta bir ekip daha çağırarak hastayı çıkarmayı planladık. Ancak doğum başlayınca doğumu yaptırmaya karar verdik. Bir erkek çocuk dünyaya geldi. Sağlıklı bir şekilde doğdu, annenin de sağlık durumu iyiydi" dedi.

Çıtır, doğum vakalarının acil durumlara göre daha nadir olduğunu vurgulayarak, "Bir çocuğun dünyaya gelmesine yardımcı olmak çok güzel bir duygu. Kendi evladımız gibi sevindik" ifadelerini kullandı.

"EVDE BÖYLE BİR DOĞUMA YARDIMCI OLMAK HAFIZAMA KAZINACAK"

11 yıldır görev yapan Büşra Şen Arifoğulları, itfaiyedeki görevi sırasında ilk kez doğum yaptığını belirtti. Arifoğulları, "Ev ortamında daha önce hiç doğum yaptırmamıştık. Tüm olumsuzluklara rağmen güzel ilerledik" diyerek, bebeği kucağına aldığında anneyle birlikte gözyaşlarına boğulduklarını anlattı.

Arifoğulları, "Evde böyle bir doğuma yardımcı olmak ve sağlıklı bir bebeği kucağıma almak hafızama kazınacak. Çok güzel bir hatıra olarak kalacak" şeklinde konuştu.

Anne Rabia Akkeçe, paramediklere teşekkür ederek, "Çok korktum, ne yapacağımı bilemedim. Ama paramedikler geldiğinde kendimi güvende hissettim. Onların sakinliği ve desteği sayesinde bu zor anı atlattım. Bebeğimi sağlıklı bir şekilde kucağıma almamda büyük emekleri var. Onlara ne kadar teşekkür etsem az. Hayatım boyunca unutmayacağım bir gün oldu. İyi ki yanımdaydılar" dedi.

Babanın İbrahim Akkeçe ise, "Hepsine çok teşekkür ediyorum. Harika bir iş başardılar. Bugün oğlumuzu sağ salim kucağımıza almamızı sağladılar. Hakları ödenmez" sözleriyle ekibin başarısını dile getirdi.