Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, saat 13.40'da merkezüssü Manisa'nın Yunusemre ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.



İlk belirlemelere göre deprem, İzmir ve çevre şehirlerden de hissedildi.



AFAD, depremin derinliğini 8,52 kilometre olarak açıkladı.