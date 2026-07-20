İzmir’in Konak ilçesinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada tabancanın ateşlenmesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sol bacağından yaralandı.
YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
ŞÜPHELİ SILAHIYLA YAKALANDI
Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat G.’yi (40) kısa sürede tespit etti. Şüpheli, olayda kullandığı suç aleti tabancayla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.