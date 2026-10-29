İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü kararlı saha çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aliağa ve Bergama Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen istihbari ve fiziki takipler sonucunda, Karşıyaka ve Bergama ilçelerinde uyuşturucu depolandığı ve ticaretinin yapıldığı belirlenen 2 adrese eş zamanlı nokta operasyon düzenlendi.

KİLOLARCA ESRAR VE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik timlerinin adreslerde gerçekleştirdiği titiz aramalarda; 1 kilo 685 gram kubar esrar, 480 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy hap ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, adreslerde bulunan 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.