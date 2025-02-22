İzmir’in Menderes ilçesinde, bir pikabın 2 araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Olay, Süleyman Demirel Bulvarı Ayrancılar istikametinde meydana geldi.

Kazanın Sebebi: Lastik Patlaması ve Yardım Gelen Çekici

Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Ahmet Toprak’ın kullandığı 35 RAY 73 plakalı çekicinin lastiği patladı. Lastiği patlayan araç sürücüsü, emniyet şeridine aracını park etti ve yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine, Recep Camcı’nın kullandığı 35 BSG 924 plakalı çekici bölgeye yöneldi.

Pikap Şoförünün Alkollü Olduğu Belirlendi

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 25 yaşındaki Muhammed Soylu yönetimindeki 09 AOJ 265 plakalı pikap, önünde giden kamyonu geçmeye çalışırken emniyet şeridine geçerek her iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle, çekicideki 1 otomobil ve araçların sürücüleri yola savruldu.

Ahmet Toprak Hayatını Kaybetti, Recep Camcı'nın Durumu Ciddi

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak Ahmet Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Recep Camcı’nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Alkol Testi Pozitif Çıkan Pikap Sürücüsü Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan pikap sürücüsü Muhammed Soylu’nun, hastanede yapılan muayenesinde alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soylu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.