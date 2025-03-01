6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet konutlarının yapıldığı Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinin İkizce (Haçova) Mahallesi'nde başlatılan “Resen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil” girişimi İzmir’de protesto edildi.

İzmir Haçova Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanarak, "Yaşam alanlarını savunuyoruz, İkizce yalnız değildir" başlıklı bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Konak Kent Konseyi ve EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) üyeleri de destek verdi.

İzmir Haçova Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Gül Çat, yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinin Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde büyük mağduriyetlere yol açtığını belirterek, "İkizce halkı, deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken şimdi de mülkiyet haklarının ve yaşam haklarının ihlaliyle karşı karşıya kalmakta ve daha büyük mağduriyetler yaşamaktadır" dedi.

ACELE KAMULAŞTIRMA TEPKİ ÇEKTİ

İkizce halkının tapulu arazilerine yönelik acele kamulaştırma kararını cep telefonlarına gelen SMS mesajlarıyla öğrendiği belirtilerek, bu durumun büyük bir şok etkisi yarattığı ifade edildi. Çat, "Verimli tarım arazilerinin seçilmesi akıl tutulması. Bu kamulaştırma işlemi köylülerin rızası alınmadan ve bilgilendirme yapılmadan gerçekleştirilmiştir. Yetkililer, bu arazilere bazen afet konutları, bazen de sosyal konutlar inşa edileceğini belirtmektedir. Ancak mevcut verilere göre, İkizce’nin merası ve hazine arazileri üzerinde zaten yaklaşık 20 bin afet konutu inşa edilmektedir" dedi.

İkizce’nin verimli tarım arazilerinin kamulaştırılmasının, gıda güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Çat, "Çevrede uygun ve maliyeti daha düşük alanlar varken, verimli tarım arazilerinin seçilmesi akıl tutulmasıdır. Tarım arazilerinin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biridir. Bu alanların imara açılması, uzun vadede ülkemizin gıda arzını ve ekonomik bağımsızlığını tehlikeye atacaktır" diye konuştu.

HALK DİRENİŞİ DEVAM EDİYOR

Çat, İkizce halkının bu haksızlığı protesto etmek için kışın soğuk şartlarına rağmen üç haftadır 24 saat boyunca yaktıkları ateşin etrafında toplandığını belirtti. "Bu direniş, onların topraklarına ve geleceğine sahip çıkma kararlılığının bir göstergesidir" diyerek, halkın yaşadığı mağduriyetin devam ettiğine vurgu yaptı.

Çat, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 35. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1 No'lu Protokolü'ne atıfta bulunarak, "İkizce'de gerçekleştirilen acele kamulaştırma işlemi, hem Anayasa'nın hem de uluslararası sözleşmelerin güvencesi altındaki mülkiyet ve yaşam haklarının ihlali anlamına gelmektedir" şeklinde konuştu.