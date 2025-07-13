İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi'nde trajikomik bir olay yaşandı.

İddiaya göre 'kaldırım işgali' gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından mühürlenen bir dükkan sahibi, saatlerce içeride mahsur kaldı.

Söz konusu ikinci el dükkanını 11 yıldır işlettiğini ifade eden 64 yaşındaki Raşit Bağçeci, zabıta tarafından mühürleme işlemi yapılırken içeride olduğunu ileri sürdü.

Uykudan uyanıp kapının mühürlü olduğunu fark ettiğinde neye uğradığını şaşırdığını belirten Bağçeci, "Dükkanın mühürlendiğini gördüğümde önce güldüm. Kendimle konuştum, 'Bu kadar büyük bir mesele' dedim" diye konuştu.

Mührü bozmanın cezası olduğunu bildiği için dışarı çıkamadığını belirten esnaf, içeride yaklaşık altı saat kaldığını söyledi.

Yalnız yaşadığını söyleyen Bağçeci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evim burada Eski Girne tarafında ve 5'inci katta ama oraya dinlene dinlene çıkıyorum. Sadece duş almak, elbiselerimi yıkamak için ya da acil bir şey olursa gidiyorum. Onun dışında taksiye çıkıyorum. Sabah kalktığımda da içeride mahsur kaldığımı gördüm. Saatlerce perişan halde içeride bekledim."

İçeride kaldığı süreçte yerel basın ve hatta İçişleri Bakanlığı'nı dahi aradığını söyleyen Bağçeci, "Karşıyaka Belediyesi'ni aradım, daha sonra zabıtlar geldi ama bu defa ben dışarı çıkmadım. Kapıyı arkadan kilitledim, ‘Çıkmıyorum’ dedim" ifadelerini kullandı.

Esnaf, dükkanının 11 Temmuz'da mühürlendiğini ve bir haftalık kapatma cezası olduğunu da sözlerine ekledi.