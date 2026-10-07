İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçmesi sonrası görevlerinden toplu olarak istifa ettiklerini duyurdu. Kentin sosyokültürel iradesine ve tiyatro ile seyirci arasındaki güven bağını koruma amacıyla bu kararı aldıklarını belirten kurul üyeleri, Tugay’ın İzmirlilerin ve seyircilerin iradesini yok sayan tutumunu kabul etmediklerini ifade etti. "BAĞIMSIZ YAPI KORUNMALI" Abdülkadir Çevik, Efdal Sevinçli, Hakan Dündar, Hülya Savaş, Müjdat Albak, Orhan Alkaya, Semih Çelenk, Tamer Levent ve Zeynep Altıok Akatlı imzalı istifa metninde, Şehir Tiyatrosu’nun bağımsız yapısının korunması gerektiği ifade edilerek şehir tiyatrosunun sanat hayatına devam etmesini engelleyecek her türlü girişimin karşısında kararlılıkla duracakları vurgulandı. Son olarak sanatçı Levent Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. METİN ALTIOK'UN ŞİİRİYLE PAYLAŞTI Üzümcü, istifa kararını sosyal medya hesabı X üzerinden Metin Altıok'un şiiriyle duyurdu. Paylaşımında, "Gördüğüm lüzûm üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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