İzmir'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protestolara 19 şüpheli hakkında, 13 ayrı soruşturma dosyası kapsamında iddianame hazırlandığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı kişilere yönelik yürütülen soruşturmalar nedeniyle İzmir'de farklı tarihlerde eylemler düzenlendi. Bu eylemlerde yer alan 19 kişi, gözaltına alınıp, tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 şüpheli hakkında 13 ayrı soruşturma kapsamında, iddianame hazırlandığı açıklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; iddianamenin verilerinin hazırlandığını vurgulayıp, "Şüphelilerin eylemlerinin ayrı ayrı değerlendirildiği iddianamelerde; toplantıları ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etme, kamu görevlisine direnme, kamu görevlisini kasten yaralama, kasten çıkarma ve izinsiz patlama madde tutma suçları ortaya çıkan suçlar arasında yer alıyor" denildi.