İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’in faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI BASKIN

Sanal medya platformları üzerinden IŞİD propagandası içeren içerikler paylaştığı ve geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü yönünde istihbarat bulunan 27 şüphelinin adresleri belirlendi. Ekipler, saat 06.00 sıralarında önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE YASAKLI KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel dijital materyal ile mahkemelerce hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda kitaba el konuldu.

Operasyon kapsamında firari durumda olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, gözaltındaki 26 zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.