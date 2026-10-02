İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karşıyaka, Menemen ve Aliağa’da kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretine yönelik çalışma başlattı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde farklı şubelerin katılımıyla şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

SİGARA, TÜTÜN VE RUHSATSIZ TABANCA

Aramalarda 412 bin 20 dolu ve 9 bin 400 boş makaronun yanı sıra 1651 paket kaçak sigara, 50 puro, 7 elektronik sigara cihazı, 5 kilogram kaçak tütün, 43 paket sigara sarma kağıdı ve sigara üretiminde kullanılan 2 makine bulundu.

Operasyonda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 tabanca fişeği ile 50 gram safran ele geçirildi. Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.